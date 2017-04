Viacom International Media Networks adquire parte majoritária do Porta dos Fundos

A Viacom International Media Networks anunciou nesta quarta-feira, dia 19 de abril, um acordo definitivo para a aquisição de parte majoritária do coletivo de humor ‘ Porta dos Fundos ’. A aquisição incorpora uma das maiores produtoras brasileira de conteúdo de comédia da internet e o mais influente canal de YouTube do mundo – de acordo com o ranking Zefr – ao portfólio da Viacom, expandindo a atuação da companhia na América Latina e ampliando ainda mais sua base de criação de conteúdo.



‘ Porta dos Fundos ’, fundado por Antonio Tabet, Fábio Porchat, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF, em 2012, é uma companhia de produção de conteúdo audiovisual líder no Brasil, conhecida pela criação de vídeos curtos de comédia em formato de esquetes e conteúdos para televisão.



O canal do grupo no YouTube, operado e gerenciado pela companhia, está hoje no ranking dos dez principais canais de entretenimento do mundo – atualmente com mais de 13 milhões de inscritos. Recentemente, o canal ultrapassou a marca de 3 bilhões de visualizações, tornando-se o quinto produtor de conteúdo brasileiro mais visto na história do YouTube. A combinação de ‘Porta dos Fundos’ com os consagrados canais de TV por assinatura da VIMN – que incluem Comedy Central, MTV, Nickelodeon e Paramount Channel – fortalece ainda mais a presença da companhia no Brasil.



“ À medida que continuamos aumentando escala na região da América Latina, nosso investimento para a aquisição do ‘Porta dos Fundos’ reforça nosso compromisso com o mercado brasileiro e amplia nossa capacidade de criar conteúdo inovador, muitas vezes já nascidos em plataformas digitais, que irão complementar os recursos e as marcas da Viacom já existentes ”, comentou Pierluigi Gazzolo, Presidente da VIMN Américas, que irá supervisionar o negócio.



“ A parceria com a VIMN não poderia nos deixar mais felizes. A sociedade é um grande passo para o grupo se expandir no mercado internacional, com novas oportunidades globais para o nosso portfólio tanto online como offline. Além disso, o acordo prevê uma distribuição excepcional de nossos conteúdos ”, diz Tereza Gonzalez, CEO de Porta do Fundos.



Os ativos do ‘Porta dos Fundos’ incluem, além do canal principal, uma série de outros canais no YouTube, o site portadosfundos.com.br, uma extensa biblioteca de vídeos de curto formato, diversas séries de TV, muitos aplicativos móveis, games e uma linha de produtos licenciados.