Você está: Notícias

Audiência

Ratinho supera audiência da estreia de Power Couple Brasil

Vcfaz - Hoje, 14:12







Nesta última terça-feira, dia 18 de abril, a atração do SBT comandada por Carlos Massa foi ao ar das 22h20 às 23h27 e garantiu a vice-liderança com 9,9 pontos de média, 15,8% de share e 11,3 pontos de pico.



Na mesma faixa horária a Record TV marcou 7,1 pontos de média com a exibição de um programa jornalístico e a estreia do reality show Power Couple Brasil .



Durante o confronto com o reality, das 22h45 às 23h27, o Ratinho marcou 10,5 pontos de média contra 6,4 da concorrente e garantiu o segundo lugar com 64% mais audiência.



Além disso, o ‘Programa do Ratinho’ também venceu o reality show culinário Masterchef , exibido pela Band, com o dobro de audiência.



No horário em que confrontou diretamente com a atração, das 22h33 às 23h27, o programa de auditório do SBT alcançou 10,1 pontos de média contra 5.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).