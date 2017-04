Você está: Notícias

SKY Pré-Pago tem sinal aberto do canal Discovery Home & Health

Entre 21 e 30 de abril, a operadora de multisserviços SKY irá abrir o sinal do canal Discovery Home & Health para clientes SKY Pré-Pago . Ele fica disponível para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa.



Durante o período o destaque do canal é a estreia de “ Menos é Demais ”, na quinta-feira, dia 27, às 20h30. No reality, apresentado por Fernanda Cortez e Chiara Gadaleta, famílias extravagantes, divertidas, numerosas e consumistas serão desafiadas a mudar seu estilo de vida. Em cada episódio, as famílias serão guiadas por Chiara e Fê e irão aprender que se conseguirem viver com menos, terão muito mais





