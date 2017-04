Você está: Notícias

Vivo abre os sinais de todos os canais da rede Telecine com exclusividade

De 21 a 28 de abril os clientes da Vivo TV , independentemente do pacote contratado, poderão aproveitar todos os canais da rede Telecine , sem nenhum custo adicional.



Durante uma semana, os assinantes poderão assistir grandes estreias, como “ É Fada ”, estrelado pela sensação da internet, Kefera Buchmann, além de outros destaques como “ Convergente ”, “ Casamento Grego 2 ”, “ O Pequeno Príncipe ”, e muito mais.



Além da liberação dos canais, a rede Telecine no Vivo Play – plataforma de serviços On demand – e o Telecine Play também estarão com os sinais abertos para os clientes Vivo TV.





