Saiba quais pacotes terão acesso aos novos canais HD da NET e Claro

As operadoras NET e a Claro HDTV estrearam na última semana em sua grade de programação os canais ARTE 1 HD , Syfy HD e o Studio Universal HD . Os canais passam a integrar, sem custo adicional, o line-up das operadoras nas posições 553, 640 e 657, respectivamente.



Os canais ARTE 1 HD e Studio Universal HD estão disponíveis para os assinantes com pacote a partir do MIX HD da Claro HDTV e da NET. Já o Syfy HD está disponível a partir do pacote TOP HD para os clientes da Claro HDTV e NET.



O ARTE 1 HD disponibiliza tudo sobre arte em um só canal: artes visuais, cinema, teatro, dança, música, arquitetura, design, moda, literatura, fotografia, alta gastronomia.



Outro lançamento, o Syfy HD é um canal feito por mentes curiosas para mentes curiosas. De reality shows a ficção roteirizada, a grande aposta da programação do canal fica com a 10ª temporada de “Doctor Who”, que traz os últimos momentos de Peter Capaldi como o 12º Doutor e as aventuras fantásticas e monstros aterrorizantes que aguardam a estreia da nova temporada.



O Studio Universal HD é o canal de filmes que oferece uma experiência cinematográfica com uma variedade de títulos. Filmes como “De Volta Para O Futuro” e “ET” são alguns dos grandes sucessos de bilheteria que estão disponíveis na programação do canal. Das obras mais atuais aos clássicos eternos, os clientes NET e Claro HDTV podem se divertir com a programação.





