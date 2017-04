Você está: Notícias

Vivo inicia oferta de serviço 4G em oito novos municípios de MT

A operadora de multisserviços Vivo ampliou a sua cobertura 4G com a ativação do serviço em oito novas cidades em Mato Grosso . São elas: Barra do Bugres, Denise, Nortelândia, Poconé, São Pedro da Cipa, Alta Floresta, Juína e Peixoto de Azevedo. Com isso, a empresa mantém a liderança no mercado de internet móvel de quarta geração no Brasil, com 35,3%.



A infraestrutura de rede da empresa é elemento-chave para impulsionar e possibilitar a transformação digital liderada pela Vivo – que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos clientes. É a partir da oferta de conectividade, com qualidade, que a empresa oferece serviços inovadores que facilitem a vida dos clientes.



A rede de quarta geração da Vivo permite, por exemplo, o acesso à internet em altíssima velocidade e melhor experiência em recursos como games multiplayers, videoconferência ou streaming de vídeo.





