Box Brazil lança serviço de vídeo on demand Box Brazil Play

Nesta quinta-feira, dia 20 de abril, a programadora independente Box Brazil lançará a versão beta de sua plataforma de vídeo on demand . A plataforma será a primeira entre os canais brasileiros independentes a dispor de conteúdos em VOD e os canais ao vivo da programadora no mesmo aplicativo.



O Box Brazil Play reúne conteúdos dos quatro canais da Box Brazil: FashionTV , único canal de TV do país focado completamente em moda; Music Box Brazil - O palco da música brasileira, um canal inteiramente dedicado à música nacional; Prime Box Brazil , um canal exclusivo de cinema brasileiro; e Travel Box Brazil , o canal de viagens da programadora.



Os primeiros a testarem essa novidade serão convidados e formadores de opinião. A expectativa é que em maio o Box Brazil Play já esteja disponível a todos os assinantes das operadoras de TV que exibem os canais no país e no exterior. Serão mais de mil conteúdos selecionados especialmente para os usuários desfrutarem do que há de melhor do conteúdo audiovisual independente brasileiro.



O Box Brazil Play segue o DNA da empresa, que já nasceu focada em multiplataformas e agora dispõe de seu próprio serviço de streaming para que seus assinantes assistam aos conteúdos dos canais em VOD ou de forma linear, a qualquer hora e em qualquer lugar.



Para Cícero Aragon, diretor-presidente da Box Brazil, “ O Box Brazil Play surge como a mais importante plataforma de conteúdo VOD e canais lineares focado em conteúdos audiovisuais independentes brasileiros. Vamos incrementar nosso acervo a cada dia, oferecendo cada vez mais conteúdos relevantes ao nosso público ".



Para ter acesso ao Box Brazil Play, a partir do mês de maio, basta ser assinante de uma das operadoras que transmitem a programação dos canais Box Brazil. O Box Brazil Play foi customizado em parceria com a NEXTVISION baseado na plataforma de OTT da Kaltura.





