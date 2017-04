Você está: Notícias

"Acapulco Shore" procura novos integrantes na MTV

robertoscalon - Hoje, 14:58







Neste domigo (23), a MTV exibe o especial "Acapulco Shore: Nova Geração". Neste programa, Potro e Karime partem em uma intensa jornada em busca de novos integrantes para a quarta temporada do reality-show . Ambos vão ser juízes e vão selecionar cinco integrantes. Eles devem demonstrar que têm tudo o que precisam de fazer parte da família Shore.



Na quarta temporada de "Acapulco Shore" , os participantes originais únicos que retornam são Karime, Mane, Jawy e Potro. Alguns membros de temporadas passadas terá uma participação especial, como Danik e Brenda. O show será filmado quase inteiramente na Rivera Maya e pela primeira vez que o elenco irá gravar alguns episódios fora do México como Medellín, na Colômbia.



"Acapulco Shore: Nova Geração" estreia dia 23 de abril , às 20h45 na MTV.





