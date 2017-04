Você está: Notícias

Filmes

Oprah Winfrey e Kefera são destaques nos canais HBO e Telecine

Vcfaz - Hoje, 14:59







Opa! Mais um feriadão chegando e a gente quer ficar em casa, curtindo um filme, comendo uma pipoca. Para ficar melhor é só sintonizar os canais HBO e Telecine Premium para curtir duas grandes estreias programadas para este sábado, dia 22 de abril, a partir das 22h.



A produção original " The Immortal Life of Henrietta Lacks ", em cartaz na HBO , e estrelada por Oprah Winfrey, Rose Byrne, Renée Elise Goldsberry e Courtney B. Vance. Baseado no best-seller da autora Rebecca Skloot, lançado em 2010, o longa conta a história verídica de uma mulher que morreu de cancro em 1951 e cujas células foram recolhidas sem a sua autorização para fins científicos.



Estrelado pela youtuber Kéfera Buchmann e baseado no livro "Uma Fada Veio Me Visitar" da escritora Thalita Rebouças, " É Fada! ", estreia do Telecine Premium , apresenta Geraldine. Uma fada que perdeu suas asas por utilizar métodos pouco convencionais em suas missões. Sua última chance para recuperá-las será a missão "Julia" (Klara Castanho). Julia foi criada somente pelo pai, com muito amor e poucos recursos. Depois de anos a mãe retorna e passa a questionar a educação de Julia. Eis que surge Geraldine para ajudá-la a vencer os preconceitos e estabelecer novas amizades. Apesar disso, Geraldine continua atrapalhada e Julia logo descobrirá que nem todas as fadas são iguais.





