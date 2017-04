Você está: Notícias

NatGeo estreia a ficção "Genius" no Brasil, antes dos EUA

Embora suas descobertas científicas continuem inspirando e seguem atraindo admiração, poucos conhecem a história completa da tumultuosa vida pessoal do ícone mais brilhante do século XX, Albert Einstein. “Genius: A Vida De Einstein” , a nova série limitada mundial de dez episódios do National Geographic , estreia neste domingo (23).



A superprodução revela como Albert se converteu em Einstein, enquanto explora suas extraordinárias conquistas profissionais junto às suas apaixonadas, complexas e instáveis relações pessoais. Baseada no livro de Walter Issacson “Einstein: Sua vida e seu universo” , “Genius” marca também a estreia de Ron Howard como diretor de uma série televisiva roteirizada com a direção do primeiro episódio.



A série apresenta as amantes, os inimigos e os colegas de Einstein com um elenco de estrelas encabeçado por Geoffrey Rush no papel do célebre ciêntífico; Johnny Flynn como Albert em seus anos de juventude e antes que alcançara a fama mundial; e Emily Watson como sua segunda esposa, e prima irmã, Elsa Einstein.



“Genius: A Vida De Einstein” mostra o surgimento de Einstein desde suas origens humildes como pensador rebelde e criativo, sua luta por reconhecimento e respeito até seu status como celebridade mundial, como o homem que revelou mistérios do cosmos com sua teoria da relatividade. Em outro aspecto e de maneira mais profunda, a série mostra as relações pessoais mais íntimas de Einstein como a relação dele com os filhos, suas duas esposas e as diversas mulheres com que ele lhes foi infiel, relações essas em que ele oscilava entre paixão e a insensibilidade.



A série transcorre em uma época de instabilidade mundial durante o período de duas guerras mundiais. Enfrentando o crescente anti-semitismo na Europa, a vigilância por parte de espiões e a possibilidade da aniquilação atômica, Einstein luta para estar à frente como esposo e pai, além de homem de princípios, mesmo quando sua própria vida corre perigo.



“Genius: A Vida De Einstein” estreia no Brasil no dia 23 de abril, às 22h com episódios inéditos todos os domingos neste horário no NatGeo .





