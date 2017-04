Você está: Notícias

Chicago Med traz conflito moral ao canal Universal

O canal de televisão por assinatura Universal exibe no dia 24 de abril, segunda-feira, às 23h, " Lesson Learned " o 18° episódio da segunda temporada de Chicago Med .



Will (Nick Gehlfuss) fica preocupado com uma decisão moral quando sua ex-professora, Dra. Bella Rowan (Jean Moran), enfrenta uma doença terminal. Dr. Rhodes (Colin Donnell) e o Dr. Bardovi (Shiri Aljadeff) se envolvem em uma situação sensível quando Rhodes discorda do pai de um paciente jovem em relação a um procedimento arriscado.



Dr. Charles (Oliver Platt) e Sarah (Rachel DiPillo) lidam com um caso incomum com um piloto que faz a jovem médica recordar o suicídio de Jason Wheeler. Maggie (Marlyne Barrett) tem uma abordagem agressiva na formação de uma nova enfermeira.





