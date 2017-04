Você está: Notícias

Law & Order: SVU traz caso controverso inédito

O canal de televisão por assinatura Universal exibe no dia 25 de abril, terça-feira, às 22h, o 14º episódio de Law & Order: SVU , intitulado " Net Worth ".



Uma bancária de investimento de alto nível, Zoe White (Missy Peregrym), acusa seu cliente bilionário de agressão (Tate Donovan) colocando em risca sua própria carreira. Cabe, então, à equipe de Olívia (Mariska Hargitay) investigar o caso.



As evidências não corroboram com a história da vítima, o que pode levar a situação a um desfecho inesperado.





