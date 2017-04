Você está: Notícias

Vai Que Cola ganha personagem mirim em sua quinta temporada

O youtuber baiano Isaac do VINE , de sete anos, é o mais novo contratado do canal Multishow para integrar o elenco da quinta temporada de “ Vai Que Cola ”.



Em 10 episódios ele será Valdinho, filho do personagem Valdo (Paulo Gustavo), que aparece de surpresa na pensão procurando pelo pai, mas quem o assume é seu padrinho Lacraia, personagem de Silvio Guindane.



O programa ainda está em fase de produção, com previsão de estreia para outubro .





