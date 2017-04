HBO GO chega à “tela grande” de casa com o Chromecast

Você está: Notícias

A HBO Latin America anunciou nesta quinta-feira, dia 20 de abril, que sua plataforma digital de entretenimento HBO GO agora está disponível por meio do Chromecast , dispositivo do Google para reproduzir conteúdo online na televisão. Agora com o Chromecast , os fãs da HBO podem transmitir todo o conteúdo premium disponível na HBO GO na tela da TV.



O Chromecast é um dispositivo de transmissão de conteúdo multimídia que funciona conectado à entrada HDMI da televisão. Com mais de 30 milhões de unidades vendidas, o Chromecast se consolidou como o dispositivo de streaming mais popular do mundo. A partir de hoje, com a HBO GO em qualquer dispositivo móvel e o Chromecast na TV, o público poderá transmitir o conteúdo da plataforma diretamente para a televisão e administrar sua reprodução, selecionar o programa que quer ver, e escolher o idioma das legendas e do áudio por meio do aplicativo.



“ Continuamos oferecendo mais flexibilidade para que os assinantes da HBO possam aproveitar o nosso conteúdo como e onde quiserem ”, comentou Francisco Smith, Vice-presidente Executivo de Distribuição e Desenvolvimento de Conteúdos da HBO Latin America. “ Com este lançamento será possível desfrutar a HBO GO na tela principal da casa e viver a experiência imersiva e envolvente da nossa plataforma online premium na televisão ”, acrescentou.





