Paramount Channel estreia aclamada série Orange is the New Black

O canal de televisão por assinatura Paramount Channel anunciou que na próxima quarta-feira, dia 26 de abril, às 22h, irá estrear de forma exclusiva na TV a aclamada série sobre o mundo penitenciário feminino ‘ Orange is the New Black ’, com a exibição dos dois primeiros episódios da primeira temporada em sequência.



Criada e produzida por Jenji Kohan com a Lionsgate Television, ‘ Orange is the New Black ’ é uma comédia dramática produzida nos Estados Unidos baseada em um livro autobiográfico que relata as experiências de um grupo de mulheres na prisão na visão de Piper Chapman – uma mulher sentenciada por transportar dinheiro oriundo do narcotráfico.



Protagonizada por Taylor Schilling, Lauren Prepon, Laverne Fox, Uxo Aduba, entre outros talentos, a série aborda temas como homossexualidade, racismo, as injustiças do sistema penitenciário, a repressão sexual e a corrupção policial.



‘ Orange is the New Black ’ chega à grade de conteúdo do Paramount Channel para reforçar a nova estratégia de programação do canal, que agora inclui séries renomadas mundialmente como ‘ House of Cards ’ e outras aquisições de sucesso que serão anunciadas em breve.



Apoiado pelo estúdio pioneiro de Hollywood e dedicado a oferecer conteúdo de alta qualidade, o Paramount Channel é um espaço no qual a família inteira pode desfrutar de filmes marcantes dos mais variados gêneros, como romances, comédias, dramas, aventuras e ficções científicas, além de séries de sucesso mundial.