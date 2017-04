Você está: Notícias

Luan Santana e Camila Queiroz estão na volta do "Tamanha Família"

A partir deste domingo (23), Márcio Garcia volta com as famílias dos famosos na grande brincadeira que é o "Tamanho Família" . A atração revela as relações familiares para todo mundo discutir e jogar junto, revelando as rotinas, memórias do passado, detalhes da intimidade e fatos que só quem é parente conhece.



Entre os convidados da nova temporada estão ainda Mariana Ximenes, Camila Queiroz, Claudia Raia, os irmãos Felipe Simas, Rodrigo Simas e Bruno Gissoni, além dos cantores Luan Santana, Marília Mendonça, Paula Fernandes, César Menotti & Fabiano, Wanessa Camargo, Daniel, Fafá de Belém e Gaby Amarantos, que garantem números musicais na atração.



Na atração, cada famoso monta o seu time familiar para encarar as brincadeiras e, entre uma disputa e outra, o papo rola solto. Enquanto brincam de mímica, estacionam carros ou pintam paredes, o público descobre quem é o pior motorista, quem curte um carteado ou aquele que é o mais implicante dos irmãos. Nas conversas a gente também acaba conhecendo um pouco mais da Família Lima, que continua garantindo a música do domingo e contando um pouco das suas experiências em casa e na estrada.



Primeiros convidados da nova temporada de 'Tamanho Família' , Camila Queiroz e Luan Santana vão lembrar do início de suas carreiras e contar curiosidades que só quem é de casa sabe. O programa vai promover ainda uma dobradinha dos dois cantando juntos no palco. A nova temporada de "Tamanho Família" estreia no dia 23 de abril , depois do ‘Esporte Espetacular’ na Globo .





