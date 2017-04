Você está: Notícias

Novas séries

Inéditas, "Skate na Van" e "Famílias ao Ar Livre" estreiam no OFF

robertoscalon - Hoje, 15:28







Nesta terça (25), o canal OFF estreia duas séries originais: "Skate na Van" e "Famílias ao Ar Livre" . "Skate na Van" acompanha o videomaker e diretor Carlinhos Zodi e uma equipe de skatistas brasileiros em uma viagem pelos Estados Unidos para se aventurarem em manobras sob duas rodinhas. Os skatistas Rony Gomes, Nilo Peçanha, Italo Peñarrubia, Bruno Passos, Hericles Fagundes e Guto Lamera saem de San Diego, na Califórnia, até St. Augustine, na Flórida, cruzando o país americano em busca de picos e pistas de skate. A série estreia às 21h.



Com 15 episódios, "Famílias ao Ar Livre" registra o dia a dia de famílias comuns que reforçam seus laços com a prática de diferentes modalidades esportivas. São famílias brasileiras que optaram por viver mais conectadas à natureza, transmitindo aos seus filhos os ensinamentos de uma vida ao ar livre. Em uma abordagem sensível e imersiva na rotina das famílias, o programa contempla modalidades como surfe, mountain bike, escalada e canoagem, passando por Maresias, Ilhabela, Rio de Janeiro, Brasília, Niterói, e outras cidades do país. A nova série estreia às 21h30 no canal OFF .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).