Faustão lança nova competição com famosos no "Domingão"

robertoscalon - Hoje, 16:05







No domingo (23), uma nova disputa será apresentada no "Domingão do Faustão" : o "Show dos Famosos" , competição entre oito artistas que terão de se transformar em grandes nomes da música nacional e internacional. Os convidados para esta missão são Fafá de Belém, Eriberto Leão, Luiza Possi, Nelson Freitas, Samantha Schmütz, Ícaro Silva, Emanuelle Araújo e Enzo Romani.



Para ajudá-los a compor as apresentações, eles vão contar com o suporte do preparador vocal Felipe Habib, da fonoaudióloga Maria Silvia Siqueira Campos, da preparadora de elenco Cris Moura, do coreógrafo Sylvio Lemgruber e da produção musical de Simoninha e Jairzinho (S de Samba). Eles todos estarão reunidos nos Estúdios Globo, no Rio, para dar início aos ensaios. Os artistas serão divididos em dois grupos de quatro e, a cada semana, em São Paulo, eles têm de fazer uma apresentação diferente.



Uma orquestra com 20 integrantes estará presente em todas as apresentações da competição. As canções interpretadas pelos participantes serão tocadas ao vivo, conferindo ainda mais emoção ao quadro. Nesta primeira etapa, os competidores serão divididos em dois grupos de quatro – o público só saberá quem serão os primeiros a se apresentar durante o programa.



Durante 10 semanas, os grupos de candidatos vão se apresentar de maneira intercalada, e receberão a avaliação dos espectadores pelo Gshow, da plateia e de um time de jurados de grande experiência e competência: Claudia Raia, Miguel Falabella e Silvio de Abreu. Os dois melhores colocados de cada grupo se enfrentarão na grande final, concorrendo a um carro 0 km.



"Show dos Famosos" estreia dia 23 de abril no "Domingão do Faustão" na Globo .





