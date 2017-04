Você está: Notícias

"Shark Tank Brasil - Negociando com Tubarões" estreia na Band

Vcfaz - Ontem, 19:06







A partir do dia 27 de abril, às 22h10, a Band exibe com exclusividade na TV aberta um dos realities de maior sucesso em todo mundo. Shark Tank Brasil - Negociando com Tubarões coloca frente a frente grandes investidores e empreendedores brasileiros que buscam alavancar de vez seus negócios ou ideias de projetos em andamento, que necessitem de aporte financeiro para crescer. Mas, para convencer os “Tubarões”, os participantes precisarão utilizar as melhores estratégias durante suas apresentações.



Em sua primeira temporada, o programa conta com um time de investidores de peso. Nas famosas poltronas estão o cantor, compositor e empresário Sorocaba ; a empresária de sucesso do segmento de moda, beleza e bem-estar Cristiana Arcangeli ; João Appolinário , fundador da Polishop e Robinson Shiba , Presidente do China in Box. Camila Farani , um dos principais nomes do investimento-anjo no Brasil, e Carlos Wizard , fundador da rede de escolas de idiomas Wizard e responsável por trazer o Taco Bell ao Brasil, revezam a poltrona rotativa.



Já no primeiro episódio, os empreendedores provam que para ter uma empresa de sucesso, a criatividade é fundamental. Entre um produto de adubo orgânico, um tipo inovador de próteses ortopédicas, uma linha de alimentação saudável para crianças e uma marca de roupas para o ciclista urbano, cada Tubarão terá de tomar a difícil decisão de investir ou não no negócio.





