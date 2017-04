Você está: Notícias

Filmes

SBT exibe o inédito Robocop, com direção de José Padilha

Vcfaz - Ontem, 19:13







O SBT exibe na próxima terça-feira, 25 de abril, a partir das 23h15, na sessão Cine Espetacular , o filme inédito na TV aberta Robocop .



A obra cinematográfica de 2014 e com a direção do brasileiro José Padilha, narra uma investigação que envolve policiais corruptos, o agente Alex Murphy vê sua vida mudar radicalmente: seu parceiro é gravemente ferido e ele mesmo é vítima de um atentado que o deixa com 80% do corpo dilacerado. Sob o pretexto de salvá-lo, a empresa de tecnologia robótica Omnicorp substituiu partes do seu corpo por peças mecânicas, transformando-o no primeiro policial robô com consciência humana (Robocop).



Estão no elenco: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson e Abbie Cornish.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).