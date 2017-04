Você está: Notícias

Viva estreia a novela Tieta e exibe maratona aos domingos

Há 28 anos, o país era apresentado aos habitantes de Santana do Agreste, fictícia cidade no Nordeste brasileiro onde se passa a história de " Tieta ". Em maio, mês que completa sete anos no ar, o canal comemora em grande estilo com esse clássico da teledramaturgia brasileira.



O folhetim é um dos mais pedidos pelos assinantes do canal Viva e substituirá "A Gata Comeu" a partir do dia 1º, às 15h30 e à 0h30. Pela primeira vez, desde sua estreia em 2010, o canal vai exibir, aos domingos, uma maratona dos capítulos da semana da novela "Tieta". Será todo domingo, a partir do dia 7, às 19h.



Sucesso unânime e campeã de audiência em 1989, quando foi ao ar na Globo, a novela de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares - primeiro trabalho como coautor - conquistou o país com seu enredo irreverente, destacando bordões, sotaques, costumes e figurinos dos personagens. Emblemáticos, esses caíram nas graças do público, desde a protagonista de gênio forte - considerada símbolo do feminismo -, eternizada pela interpretação de Betty Faria, até sua irmã, a caricata Perpétua, vilã consagrada por Joana Fomm.



Inspirada no romance " Tieta do Agreste ", de Jorge Amado, a novela tem como tema central a reviravolta da vida de Tieta (Claudia Ohana/Betty Faria). Vinte e cinco anos após ser escorraçada da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), ela retorna à terra natal para se vingar de todos que a trataram mal e riram do seu passado. Sua ousadia mexe com a rotina da cidade, até então, pacata.





