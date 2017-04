Você está: No Controle

Cinema

Comédia brasileira é destaque nos cinemas no feriado de Tiradentes

Vcfaz - 20 Abr 2017 - 22:55







Feriadão chegou e com ele bateu aquela vontade de curtir um cineminha.



Pra relaxar nada melhor que uma comédia e se é brasileira o combo é perfeito!



Cacau Protásio, Mariana Xavier, Liv Ziese, Carolinie Figueiredo, Juliana Alves, Marcos Pasquim, Eliane Giardini e André Bankoff estrelam o longa " Gostosas, lindas e sexies " que chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 20 de abril.



Confira abaixo a lista completa de estreias da semana.



Gostosas, lindas e sexies



Quatro amigas que vestem manequim plus size vivem aventuras profissionais e amorosas na cidade de São Paulo, numa comédia romântica que aborda temas como o papel da mulher na sociedade atual.















Paixão obsessiva



Uma mulher pretende transformar em um inferno a vida da esposa de seu ex-marido.















Vida



A equipe de uma estação espacial internacional descobre vestígios de vida inteligente em Marte.















Paterson



Na cidade de Nova Jersey, EUA, Paterson, um motorista de ônibus local (Adam Driver), destaca-se por sua aptidão com a poesia.

















O novato



Um garoto em busca de popularidade no novo colégio organiza uma festa.

















O sonho de Greta



Prestes a completar 15 anos, Greta está numa situação difícil: deslocada em sua nova escola, ela vive num mundo particular. Contra a sua vontade, seus pais organizam uma festa de aniversário para ela. Apavorada com a perspectiva, surge uma situação inesperada que a coloca num mundo paralelo, uma espécie de sonho estranhamente erótico, um pouco violento e completamente absurdo. E é nesse lugar que ela tentará, enfim, encontrar a si mesma.













Joaquim



A história do que levou Joaquim José da Silva Xavier, um dentista comum de Minas Gerais, a se tornar Tiradentes, transformando-se num importante herói e mártir nacional que veio a liderar o levante popular conhecido como a Inconfidência Mineira.















O profeta das águas



Em plena ditadura militar, Aparecido Galdino Jacintho, o profeta das águas e seus fiéis formaram o exército da Força Divina, visando a preservação do Rio Paraná e das terras qye seriam inundadas com a contrução da hidrelétrica de Ilha Solteira, no interior de São Paulo.













Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).