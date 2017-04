Você está: FabioTV

Insegurança de Renato Góes chama atenção em "Os Dias Eram Assim"

Nesta segunda-feira (17/04), a TV Globo estreou “Os Dias Eram Assim”. A nova supersérie (ou novela das onze..) aposta, inicialmente, no romance entre Renato (Renato Góes) e Alice (Sophie Charlotte) em meio ao ambiente político dos anos 70.



O desenrolar da trama de Angela Chaves e Alessandra Poggi começa exatamente no dia da comemoração do tricampeonato da seleção brasileira liderada por Pelé na Copa do Mundo de 70. Em contrapartida, as autoras já exploram os ataques dos “subversivos” ou “revolucionários” contra a “Ditadura” do País.



A novela mexerá com as feridas que ainda estão mal cicatrizadas na sociedade brasileira. Os vocábulos em aspas sugerem embates ideológicos na própria Língua Portuguesa. Dependendo da visão do leitor, pode considerar que Gustavo (Gabriel Leone) é subversivo ou revolucionário. As autoras apostam no termo “Ditadura”, mas também podemos chamar o período entre 64 e 85 de “Regime Cívico-Militar”, já que expressiva parte da sociedade apoiava a “revolução”. A crise econômica do final da década minou este apoio.



“Os Dias Eram Assim” converge com o atual momento político do País com o avanço de Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto para presidente em 2018. As autoras poderão “demonizar” o período retratado ou abordar sem viés ideológico, o que é extremamente difícil.



Tiago Santiago já tentou analisar os “Anos de Chumbo” na novela “Amor e Revolução” pelo SBT. Porém, sem sucesso. E talvez “Os Dias Eram Assim” entrará na mesma seara, já que o telespectador busca mais entretenimento diante dos escândalos políticos que recheiam os telejornais.



Iremos pincelar a questão artística da estreia. O texto fluiu. Bons diálogos. Boa direção de Carlos Araújo no cômputo geral. Porém, o que chamou a atenção foi a insegurança visível de Renato Góes que interpreta o protagonista Renato. Em alguns momentos, o nervosismo ficou patente. Palavras mal balbuciadas. Góes foi excepcional em “Velho Chico” na fase jovem do Santo. Uma ótima surpresa. Por isso mesmo, a emissora acerta ao apostar no ator. É sempre necessário buscar novos talentos em papéis principais. Sempre defendemos tal ideia.



Eu conheço pessoalmente o rapaz e ele apresenta um arraigado sotaque pernambucano. Talvez, ele tenha se preocupado demais em tirar o “pernambuquês” da sua fala (vestígios ainda ficaram, principalmente em momentos de tensão do personagem). Esperamos que Renato entre no Renato e viva um ótimo momento em sua carreira. Porém, neste primeiro capítulo, ficou abaixo da expectativa.



Fabio Maksymczuk





