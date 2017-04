Você está: FabioTV

"Profissão Repórter" retorna em alto estilo

Vcfaz - 20 Abr 2017 - 22:59







Olá, internautas



Nesta madrugada de quarta (19/04) para quinta-feira (20/04), “Profissão Repórter” retornou em alto estilo à programação da TV Globo. Caco Barcellos e seus “aprendizes” continuam com fôlego na décima primeira temporada do jornalístico.



Caco tem o mérito de transformar números frios, que povoam o noticiário, em retrato humano. Nesta reestreia, o programa abordou o difícil tema da imigração de latinos aos Estados Unidos. Tema que ganhou mais atenção diante do discurso do presidente Donald Trump.



Ao invés de mostrar apenas a rotina da imigração do México ao país ianque, a atração focou a barreira que os mexicanos armaram com a Guatemala. “Da região mais ao sul do país até a Cidade do México, existe uma grande área que precisa ser vencida em um trajeto feito a pé ou de trem. Os repórteres Caco Barcellos e Danielle Zampollo caminharam ao lado dos migrantes e presenciaram os sacrifícios durante a jornada”, informa o comunicado da assessoria de comunicação da Globo.



“Duzentas pessoas enfrentaram a sede, a fome e a exaustão ao caminhar debaixo de muito sol e um calor de 40 graus. No grupo, havia mulheres com crianças de colo, idosos, cadeirantes e um homem de muletas ferido no pé – ele foi baleado por assaltantes ao tentar fazer o caminho sozinho. Três meses depois, ele segue ferido rumo ao sonho americano”, completa.



E foi isso mesmo. Até uma imigrante chorou ao saber que Barcellos abandonaria o grupo que seguiria viagem aos Estados Unidos. Carência financeira e emocional. Os jovens repórteres encararam a perigosa viagem por trem. Muitos se transformam em “surfistas aéreos” e invadem os comboios ferroviários. E os jornalistas encararam parte do trajeto na escuridão. O “CQC” já tinha feito a mesma reportagem que chocou o público.



Agora, os telespectadores ficam aflitos sobre o que ocorreu com todas aquelas pessoas que buscam um futuro melhor. Esperamos que, em um breve futuro, Barcellos produza outra reportagem sobre isso.



Fabio Maksymczuk





