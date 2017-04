Você está: Notícias

"Brasil de Bike" e "No Ar: Filipe Toledo" são as novidades do OFF

Na semana de estreias do canal OFF , duas novas séries chegam à programação na quarta-feira (26). "Brasil de Bike" traz os ciclistas profissionais Patricia Loureiro e Barbara Jechow e acompanha as meninas na prática do mountain bike pelos melhores lugares do Brasil e "No Ar: Filipe Toledo" mostra Filipinho, sua história de vida e trajetória no surfe contadas semanalmente no canal.



"Brasil de Bike" é protagonizada pelas ciclistas profissionais Patricia Loureiro e Barbara Jechow, a série acompanha as meninas na prática do mountain bike pelos melhores lugares do Brasil. Das serras e vales de Minas Gerais às trilhas no litoral sul do Brasil, o programa passa por Petrópolis, Visconde de Mauá, Serra da Bocaina, Vale das Cruzes, Belo Horizonte, Campos do Jordão, Florianópolis, entre outras cidades. A produção estreia dia 26 de abril , às 21h.



“No ar: Filipe Toledo” traz em nove episódios independentes a essência do surfista de Ubatuba, contando em detalhes o início de sua trajetória no surfe, no litoral norte de São Paulo, apoiado pelo pai e também treinador, Ricardinho Toledo. A produção ainda mostra a entrada de Filipinho na elite mundial do surfe, em 2013, as viagens do atleta pela Indonésia, Califórnia e Havaí e grandes momentos na competição mundial, como a etapa realizada no Rio de Janeiro, em 2015. Bastidores da relação de Filipe com a família e em momentos de lazer também compõem a série. “No ar: Filipe Toledo” estreia dia 26 de abril , às 21h30.





