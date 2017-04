Você está: Notícias

Seca

Documentário do Canal Brasil mostra a vida de quem vive sem água no Nordeste

robertoscalon - Ontem, 18:09







Nesta segunda (24), o Canal Brasil traz o documentário inédito "Seca" . A documentarista Maria Augusta Ramos cruza a imensidão do horizonte do agreste pernambucano, especificamente da aridez da zona do Pajeú, composta por 17 municípios, para mostrar as consequências da falta desse recurso crucial à vida humana e a forma encontrada pela população da área para driblar os problemas trazidos pela seca, transtorno endêmico na história da região.



Levando na boleia de seu veículo uma carga crucial à população, os condutores são aguardados com ansiedade por todos a cada cidade visitada. Suas paradas são sempre acompanhadas de uma prosa rala com os habitantes, quase sempre focadas na dificuldade de conseguir água no lugar. Uns reclamam da escassez, outros comemoram a tão esperada chegada do caminhão, meninos pedem trocados ao tapar buracos das estradas e homens buscam um milagre ao tentar achar alguma gota remanescente de um lençol freático. Todos, no entanto, trazem no rosto e no corpo as marcas de uma vida sofrida devido às estiagens. Sem intervir no cotidiano dos retratados, a diretora mostra como o dia a dia sem um recurso tão básico impede o crescimento de uma região.



"Seca" estreia dia 24 de abril , às 22h no Canal Brasil.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).