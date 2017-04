Você está: Notícias

Nova série

TV Brasil estreia série infantil "Ernesto, o exterminador de seres monstruosos"

robertoscalon - Ontem, 18:19







Com 13 episódios, a série nacional "Ernesto, o exterminador de seres monstruosos (e outras porcarias)" estreia na TV Brasil nesta segunda-feira (24). Voltada para crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, a série em live action conta com intervenções em animação e efeitos especiais. Adaptação do livro homônimo do escritor uruguaio Roy Berocay para o público infanto-juvenil, a atração tem no personagem Ernesto um anti-herói cativante.



A produção acompanha Ernesto (Augusto Madeira), um exterminador de seres monstruosos que a cada episódio vai resolver um caso diferente. Com a ajuda de seu fiel escudeiro Bartolomeu (Matheus Costa), usando um método nada convencional, Ernesto ajuda seus clientes a enfrentarem seus "monstros".



Depois de ter aprendido a lidar com Rigoberto (Sergio Medeiros), monstro que morou embaixo de sua cama durante toda sua infância, o protagonista resolveu virar exterminador de monstros quando adulto. Acima do peso, fã de rock pesado e junk food, Ernesto não é politicamente correto, mas tem um enorme coração. No começo da temporada Ernesto está desanimado com a falta de clientes, mas a chegada de seu sobrinho Bartolomeu o ajuda a divulgar seu trabalho nas redes sociais.



A dupla pode ser chamada para exterminar um monstro que vive embaixo da cama de um menino. Talvez seja acionada para resgatar uma garota levada para um universo mágico através do armário. Ernesto e Bartolomeu podem até ser convocados para enfrentar um estranhíssimo ser, de aparência repugnante e cheiro suspeito que toda noite assombra os sonhos de um jovem, levando-o a molhar a cama. Melhor amiga de Ernesto, Martina (Priscila Assum) é uma moça sensível, fofa, sonhadora que participa das aventuras de tio Ernesto e do adolescente Bartolomeu. Professora de ioga e faixa preta de karatê, ela usa as artes marciais para lidar com seu temperamento explosivo.



"Ernesto, o exterminador de seres monstruosos (e outras porcarias)" estreia dia 24 de fevereiro , às 12 e às 16h, na TV Brasil .





