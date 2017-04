Você está: Notícias

Alucinado

A&E exibe o especial inédito com o ilusionista Criss Angel

O ilusionista Criss Angel está de volta à tela do A&E no especial "Criss Angel: Alucinado" , com as demonstrações mais impressionantes já feitas. Junto com os The Supernaturalists, seu grupo formado pelos melhores ilusionistas do mundo, Criss Angel pega a estrada para chocar espectadores e surpreender celebridades convidadas.



Celebrado em todo o mundo como o “Mágico do Século”, o renomado Criss Angel desafia e transcende barreiras mais uma vez. Com mais de 30 ilusões, este especial oferece um olhar sem censura e dinâmico de Criss, enquanto ele surpreende seu público com demonstrações revolucionárias. Desde os truques e pegadinhas de um grupo no ônibus, até as demonstrações incríveis ao longo do caminho, a viagem traz um olhar cru sobre a abordagem inovadora de Criss para o ilusionismo.



As celebridades convidadas Gary Oldman, Paris Jackson, o comediante Andrew Dice Clay, o astro de Black-ish Miles Brown, a pop star Latina Belinda, o dj Steve Aoki e os lutadores do UFC Frank Mir, Chuck Liddel, Randy Couture e Paige VanZant se juntam a Criss para auxiliar e experimentar suas demonstrações impressionantes, Com eles, Criss apresenta suas habilidades como levitar, teleportar, trazer tatuagens à vida, e até dividir uma pessoa ao meio.



"Criss Angel: Alucinado" estreia dia 24 de abril , às 22h25 no A&E .





