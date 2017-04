Você está: Notícias

Nova série

Nova série da Netflix, "Las Chicas del Cable" segue funcionárias da telefonia na Espanha

robertoscalon - Ontem, 18:50







Nesta semana, a Netflix estreia a série original "Las Chicas del Cable" . A nova produção se passa na década de 1920 em Madri, quatro mulheres que trabalham na Companhia Nacional Telefônica se envolvem com a revolução, e têm que lidar ao mesmo tempo, com o romance, a inveja e um moderno lugar de trabalho.



O drama em 8 episódios revelará a história de quatro mulheres lutando por liberdade e oportunidade em uma sociedade dominada pelos homens. À medida que a história se desenvolve, as "garotas do cabo" Lidia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fernández), Ángeles (Maggie Civantos) e Marga (Nadia de Santiago) buscarão independência, amor e amizade, sobretudo.



"Las Chicas del Cable" , a primeira série espanhola original da Netflix , estreia sua primeira temporada no dia 28 de abril.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).