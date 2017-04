Você está: Notícias

Ludmilla assume a apresentação do "Música Boa Ao Vivo" nesta terça

Nesta terça (25), “Música Boa Ao Vivo” terá Ludmilla no comando do programa. Por conta de compromissos no exterior, Anitta não estará na atração nesta data. Ao lado de Ludmilla, a banda de reggae Onze:20, a dupla sertaneja Henrique & Diego serão os convidados da noite. Zé Felipe faz uma participação especial.



“Música Boa Ao Vivo” é exibido às terças-feiras, às 20h30 no Multishow .





