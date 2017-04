Você está: Notícias

Nova temporada

"O Sócio" ganha quarta temporada no canal History

robertoscalon - Ontem, 19:42







Marcus Lemonis retorna à tela do History com a quarta temporada de "O Sócio" e novamente sai em resgate de empresas que estão à beira da falência, investindo seu próprio dinheiro para tentar recuperá-las. A injeção de novos recursos é bem-vinda, mas os proprietários terão de implementar as ideias de Lemonis, o que nem sempre é bem aceito por eles.



Sorveteria, fábrica de roupas, cadeia de restaurantes ou um negócio familiar, não importa o ramo da empresa que necessita da ajuda de Marcus Lemonis, ele sempre terá uma boa ideia ou conselho para dar e, além disso, está disposto a colocar milhões de dólares do seu próprio bolso para investir e tirar os novos sócios da ruína. No entanto, algo deve ficar claro, quando Marcus oferece uma solução, existem apenas duas alternativas: aceitar por completo ou desistir.



A fórmula de Lemonis parece simples: investir dinheiro em troca de uma parte da empresa e uma porcentagem dos lucros. Mas é difícil mudar o estilo de gestão daqueles que estão há anos seguindo o mesmo modelo operacional. Com o objetivo de salvar seu investimento e obter certos lucros, Marcus fará algumas mudanças que podem incomodar os donos do negócio. Porém, ele é um especialista, sabe o que está fazendo e, se os novos sócios levarem em consideração seus conselhos, sem dúvida o que era um mau negócio se transformará em uma empresa rentável.

Ao longo desta nova temporada de "O Sócio" , os telespectadores irão descobrir os segredos de Lemonis para que uma empresa volte a crescer. E poderão se dar conta de que o sucesso de todo negócio está baseado nos três Ps: Pessoas, Processos e Produto.



A quarta temporada de "O Sócio" estreia dia 25 de abril, às 23h25 no canal History .





