FOX Premium abre o sinal nas operadoras

Ontem, 19:52







Para as estreias das séries "The Young Pope" e "Taboo", os canais FOX Premium terão o sinal dos canais aberto entre os dias 27 e 30 de abril para todas as operadoras que possuem o pacote ( NET, Claro, Oi, Vivo e regionais) .



A minissérie "The Young Pope" é dirigida por Paolo Sorrentino e tem Jude Law, Diane Keaton e James Cromwell no elenco e acompanha a trajetória de Lenny Belardo, o primeiro Papa ítalo-americano, e também o mais jovem da história. Atraente, irônico, imprevisível e fumante, ele irá estabelecer o seu novo papado navegando entre as disputas de poder e questionando a honestidade e a evolução de ideias. "The Young Pope" estreia dia 29 de abril , às 22h no FOX Premium 1 .



Estrelada por Tom Hardy e com a produção executiva de Ridley Scott, a minissérie "Taboo" estreia no dia 30 de abril, a partir das 22h no FOX Premium 2 . A minissérie narra a história de James Keziah Delaney, (Hardy) que em 1814 após passar uma década na África, retorna a Londres para recuperar o que resta da herança do império naval de seu pai. Dado como morto por muito tempo, James deverá reconstruir sua própria vida e enfrentar a poderosa Companhia das Índias Orientais, a primeira multinacional do mundo.



Outros destaques do período estão episódios inéditos da terceira temporada de "Empire" , da segunda temporada de "Outcast" , além de "Feud: Bette and Joan" e de "The White Princess" no FOX Premium 1 . No FOX Premium 2 tem o fim da segunda temporada de "Stan Lee´s Lucky Man" .





