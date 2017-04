Você está: Notícias

Telenovela

Kate del Castillo estrela a narconovela "A Dona do Paraíso" no Mais Globosat

robertoscalon - Hoje, 14:32







Depois do sucesso de "Pablo Escobar: O Senhor do Tráfico" e "A Rainha do Tráfico" no canal, o Mais Globosat estreia a narconovela "A Dona do Paraíso" . Co-produzida pelos EUA e Chile e estrelada por Kate del Castillo como Anastasia , uma mulher marcada pela violência, pobreza e pela morte de seu marido. Ela decide, então, assumir o negócio que ele deixou como traficante de drogas.



"A Dona do Paraíso" se passa na década de 70 e conta a história de Anastasia Cardona (Kate del Castillo), uma mulher marcada pela violência e cuja ambição a leva para utilizar o tráfico de drogas como meio para se tornar uma das mulheres mais poderosas de sua época. Anastasia encontrou no negócio ilegal de seu marido, o empresário Nataniel Cardona (Guillermo Quintanilla), a chance de riqueza e a incapacidade de viver o verdadeiro amor. Na estrada com a ajuda de Renato Maldonado (Tony Dalton), seu guarda-costas, encontra um amor impossível de Conrado (Jorge Zabaleta), um chileno se passa por honesto, mas esconde um grande segredo.



"A Dona do Paraíso" estreia dia 24 de abril com exibições de segunda e sexta, às 23h no Mais Globosat.





