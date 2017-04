Você está: Novelas

Band

Confira a semana de Ezel (24 a 29/4)

Segunda-feira



Ramiz guardou por toda vida uma carta que seria para Kenan. Ezel diz a Tefo que Sebnem é inocente, mas descobre que ela é a informante de Cengiz e Kenan. Ramiz arma uma cilada para Yussuf. Tefo e Sebnem discutem.



Terça-feira



Tefo se envolve num tiroteio com os homens de Yussuf e Sebnem foge. Cengiz planeja roubar a fortuna de Kenan, contando com a ajuda de Eysan e Serdar. Ali prova a Tefo que Sebnem entregou informações importantes a Kenan. Ezel fica furioso quando descobre a traição de Sebnem. Ali e Tefo encontram Sebnem no meio da rua.



Quarta-feira



Bade começa a trabalhar para Ezel. Cengiz tem que explicar a Kenan que perdeu Sebnem. Yussuf vai à boate de Ezel e faz uma oferta para comprar o negócio. Sebnem tenta explicar a Tefo a razão de ter traído a todos. Tefo deixa Sebnem escapar, mas ela volta para entregar o endereço de Serdar para Ezel.



Quinta-feira



Ezel vai à casa de Serdar e encontra Eysan e Yan juntos. Cengiz descobre que Ezel levou Yan a força para a casa de Muntaz. Sebnem explica a Ezel o motivo da traição. Azad beija Ali e ele confessa que ainda ama Bahar.



Sexta-feira



Ezel pede a Tefo que o ensine a ser um assassino. Eysan leva Serdar à casa de Kenan e os dois discutem sobre a morte de Mert. Ezel começa a ter visões de Mert. Ramiz se opõe ao relacionamento de Ali e Azad. Ezel vai à casa de Kenan para matar Serdar.



Sábado



Ali salva Azad da morte. Ezel prende Serdar num galpão, fazendo-o contar como armou o plano para incriminar Omer e sobre ter matado Mert por engano. Tefo pede Sebnem em casamento e ela aceita. Bade pede demissão da boate, mas Ezel pede que ela fique. Eysan aparece no galpão e aponta uma arma para Serdar.





