Confira a semana de A escrava Isaura (24 a 29/4)

Segunda-feira



Álvaro pede a Belchior que avise Isaura de que ele está na casa da Condessa de Campos. Leôncio dá um tapa em Isaura. Malvina desconfia que Leôncio bateu em Isaura. Dr. Paulo beija Rosa. Coronel Sebastião chega em casa e encontra Dr. Paulo e Rosa na sala. Branca e Geraldo se despedem de Estela e seguem viagem para Campos. Miguel conversa com Coqueiro, presidiário condenado à morte. Leôncio desconfia que Álvaro esteve em sua fazenda. Belchior conta à Isaura que seu noivo está na casa de Tomásia. Henrique descobre mina de diamantes. Leôncio diz à Isaura que prepara uma arapuca para Álvaro. Belchior conta a Álvaro que Isaura será leiloada. Leôncio recebe uma mensagem de telégrafo informando que Branca e Geraldo virão visitá-lo em poucos dias.



Terça-feira



Belchior vai à casa de Tomásia contar o que acontece na fazenda de Leôncio. Álvaro aproveita a situação e pede que o jardineiro entregue uma carta para Isaura. Rosa discute com seu pai. Leôncio obriga Isaura a novos trabalhos. Gioconda desconfia do leilão. Leôncio tenta não fazer o leilão, mas Malvina não concorda com seu marido. Dr. Paulo quer receber o dote de Helena. Tomásia se lamenta pela situação de Miguel. Gioconda desconfia que sua filha esteja se envolvendo com Miguel. O Sargento confessa a Miguel que se sente atraído pela condessa e Miguel diz que se preocupa com ela. Leôncio vai até a senzala e se depara com Isaura após seu banho. Isaura pede a Belchior que avise sobre o leilão para Álvaro. André encontra Rosa que lhe pede para ajudá-la a fugir para o quilombo. Leôncio quer cancelar o leilão.



Quarta-feira



Leôncio pede para Francisco pensar em algo que cancele o leilão. Malvina vai até Isaura lhe dizer que enviou um mensageiro até Álvaro para avisá-lo sobre o leilão. Álvaro e Tomásia recebem a mensagem. Cel. Sebastião é informado sobre o leilão. Rosa fica com inveja de Isaura. Henrique e Bernardo descobrem que o comprador de diamantes está na cidade. Bernardo consegue vender os diamantes por um bom preço. Leôncio pede para Isaura cortar suas unhas. Sargento se declara para Tomasia. Miguel recebe a visita de Tomasia. Coqueiro tem seu pedido de clemência negado pelo juiz. João conta a história do Zumbi para Moleca. Leôncio quer estipular um preço mínimo por Isaura, Malvina nega. Dr. Paulo pensa comprar Isaura caso ele receba o dote. Leôncio diz que não vende Isaura para Álvaro. Depois de duas semanas desacordado, Diogo acorda ao lado do índio que cuidou do seu ferimento perto do coração. Álvaro diz a Henrique que é noivo de Isaura. Leôncio diz à Isaura que não a venderá.



Quinta-feira



Leôncio acorrenta Isaura. Malvina flagra Leôncio tentando se aproveita de Isaura. Henrique chora pelo amor de Isaura. Álvaro e Tomásia pensam em alguém para representá-los no leilão de Isaura. Geraldo e Branca chegam à fazenda de Leôncio. Malvina tem medo do que possa acontecer no leilão. Branca ameaça Isaura. Tomásia solicita escolta para ir ao leilão e contrata o Sargento para representá-la. Sebastião, Paulo, Henrique e Bernardo chegam para o leilão. Henrique encontra Isaura.



Sexta-feira



Henrique não aceita o amor de Isaura e Álvaro. Diogo consegue escrever uma carta para Tomásia. Tomásia e Álvaro chegam ao leilão. Leôncio os impedem de entrar e proíbe que o Sargento participe. Álvaro pede para Geraldo comprar Isaura. Sebastião se nega a comprar Isaura. Leôncio ordena que Belchior dê o lance mais alto. Leôncio ameaça matar Isaura. Leôncio tenta se suicidar. Sebastião pede para suspender o leilão e Leôncio pensa em casar Isaura com Belchior para dar-lhe a liberdade. Álvaro paga Belchior para chamar Isaura.





