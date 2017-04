Você está: Novelas

Confira a semana de O rico e Lázaro (24 a 29/4)

Segunda-feira



Absalom sai no tapa com Chaim. Zac expulsa o pai de casa. Todos tentam acudir Zelfa. Ebede-Meleque procura Joaquim e fala sobre Gadise. O eunuco revela que ela foi seu grande amor. Zelfa recebe o amparo da família de Elga. Sammu respira a fumaça de um incenso e se recorda do passado. Aconselhada por Hurzabum, Shag-Shag não permite que Chaim durma com ela. Lior cuida de Asher. Dana tenta fugir de Absalom. Elga pede para os filhos perdoarem o pai. Chaim recebe a ajuda de Fassur. O sacerdote manda Oziel ficar afastado de suas sobrinhas. Sammu-Ramat pede para Darice procurar Zabaia. Ebede-Meleque avisa a Joaquim que deixará o palácio. Namnu cuida de Belsazar. Neusta lamenta a ausência de Ebede-Meleque. Chaim vai até a Casa da Lua. Gadise pede para Daniel empregar Matias. Sadraque nega estar apaixonado por Dalila. Atendendo ao pedido de Elga, Zac pede desculpas a Chaim. Asher foge do alojamento de escravos. Gadise procura Matias. Zac vende a metade da casa para Chaim. Matias agradece a ajuda de Gadise. Lior tenta ajudar Asher. Nitócris sente ciúmes de Shamiran. Nebuzaradã reclama da relação harmônica entre sua esposa e os servos do palácio. Matias encontra com Daniel no palácio. Evil conversa com Joaquim sobre Shamiran. Larsa nota a ausência de Asher. Darice chega com Zabaia na casa da Lua. Asher tenta fugir. Rabe-Sáris questiona a presença de Matias no palácio. Zac e Joana se reencontram. Nebuzaradã encontra Asher tentando fugir.



Terça-feira



Asher foge de Nebuzaradã. Zac reencontra Joana. Durante a fuga, Asher se depara com um elefante. Rabe-Sáris ameaça Matias. Kassaia intervém. Zac continua enganando Joana a respeito da suposta morte de Asher. Rebeca alerta a moça sobre o sentimento do rapaz. Na fuga, Asher sobe em um terraço. Ele avista Joana e tenta chama-la, mas ela não o ouve. Nebuzaradã o encontra e Asher acaba caindo do terraço. Larsa o prende novamente. Nabucodonosor e o pai de Shamiran assinam o acordo de união de seus filhos. Amitis ordena que Aspenaz ache uma nova costureira para o palácio. Zac encontra Lior e faz perguntas sobre Asher. Neusta tenta arranjar uma pretendente nobre para Joaquim. Em conversa com Oziel, Fassur diz que é preciso tomar cuidado com as mulheres. Darice diz que Zabaia aguarda a sacerdotisa na Casa da Lua. Aspenaz procura uma nova costureira. Ebede-Meleque pede para morar na casa de Ravina. Evil-Merodaque marca um encontro com Shamiran. Sammu-Ramat encontra com Zabaia. Neusta irrita alguns nobres no palácio. Sammu-Ramat diz que fará um acordo com Zabaia. Ebede-Meleque agradece a hospitalidade de Ravina. Sammu-Ramat avisa que Zabaia tomará conta da Casa da Lua. A sacerdotisa humilha Shag-Shag. Sargão pede para Shamiran se comportar como uma boa esposa. Fassur diz que sua sobrinha Dalila pode servir à rainha costurando. Joana diz não sentir nada por Zac. Larsa avisa que mandará Asher e Lior para longe da Babilônia. Zac se mostra confiante na conquista de Joana. Evil acaba discutindo com Shamiran. Alguns dias se passam. Asher e Lior são levados para uma mina de cobre em Nairi. Eles enfrentam um desmoronamento, mas sobrevivem. Dalila termina de ajustar o vestido de Shamiran para a cerimônia de casamento. A noiva chega deslumbrante no local da festa. Evil-Merodaque desmaia na cerimônia. Beroso se aproxima e avisa que o príncipe foi envenenado.



Quarta-feira



Sammu-Ramat avisa que Evil-Merodaque não foi envenenado. Sem graça, Beroso diz que o príncipe ficou muito nervoso e por isso deu-lhe uma porção para se acalmar. O rei ordena que a cerimônia continue. Evil-Merodaque se declara para Shamiran e eles se casam. Asher e Lior trabalham pesado na mina de cobre. Dana comenta sobre a felicidade de Matias indo ao casamento. Joaquim beija Edissa. Neusta dá em cima de Sargão, o pai da noiva. Joaquim surpreende a todos na cerimônia ao declarar seu amor por Edissa. Neusta fica revoltada. Zac encontra Joana e lhe entrega flores. Asher fala sobre Deus com Lior. Rabe-Sáris dá em cima de Dalila. Sadraque fica enciumado. Mesaque corteja Raquel, a outra sobrinha de Fassur. Edissa reclama da atitude de Joaquim, que fica sem entender. Zabaia recebe Larsa na Casa da Lua. Hurzabum conversa com Rebeca durante a cerimônia. Zelfa reclama dos produtos pagãos vendidos por Tamir e Shamir. Fassur encontra Chaim e pede contribuição para a sinagoga. Elga se consulta com Shag-Shag. Ebede-Meleque descobre que Matias se apaixonou por Gadise. Shag-Shag aconselha Elga a dar mais atenção a Chaim. Durante a cerimônia de casamento, Shamiran toca uma música para Evil. Zelfa reclama do encontro que Elga teve com a vidente. Oziel leva uma mensagem para Zadoque. Sonolento e tonto, Evil aplaude a apresentação de Shamiran. Ebede-Meleque fala com Joana sobre Gadise. Na mina de cobre, Asher é atacado por um escravo enlouquecido.



Quinta-feira



Na mina de cobre, Asher briga com Rato, um escravo enlouquecido. Embriagado, Evil é levado até seu quarto. Daniel tenta consolar Shamiran. Zadoque avisa aos familiares sobre a morte de Gedalias. Ravina estranha a ausência de Rebeca. Nitócris diz desconfiar de Sammu-Ramat. Ravina fica irritado ao saber que Rebeca foi até a cerimônia de casamento no palácio. Matias se desculpa com os familiares. Nabucodonosor diz que tornará Evil em um homem de verdade. Nitócris descobre que Sammu-Ramat está se envolvendo com Nebuzaradã. Neusta procura Edissa para uma conversa. Na mina de cobre, Asher se desespera ao ver que o local irá desabar. Joana oferece apoio à Rebeca. Asher foge e tanta chamar Lior, mas o menino não consegue fugir do desabamento. Shamiran fica irritado ao ver que Evil ainda não se recuperou. Rebeca pede perdão aos pais. Asher consegue achar Lior e acaba o chamando de Benjamin. Neusta pede para Edissa se afastar de Joaquim. Zac fala de seu por Joana. Asher fala de seu passado com Lior. Joana e Asher sonham um com o outro. Evil começa a se entender com Shamiran. Nabucodonosor avisa que precisa ter uma conversa com o filho. Aspenaz interrompe o rei e avisa que o príncipe está cumprindo seu dever de homem. Joaquim avisa que não desistirá de Edissa. Asher vê um escravo morrendo. Joaquim pede conselho a Daniel. Amitis pede para ouvir a música de Hurzabum. Zabaia discute com Shag-Shag. Em conversa com Nabonido, Nitócris diz que chantageará Sammu-Ramat. Ilana avisa que visitará Zelfa. Asher é pego de surpresa e acaba sendo atacado por Rato.



Sexta-feira



Lior golpeia Rato e salva a vida de Asher. Sargão se despede de Nabucodonosor. Dalila diz que Raquel está comendo muito. Edissa avisa que não se casará com Joaquim. Arioque se oferece para chamar Hurzabum na Casa da Lua. Matias beija Gadise. Rabe-Sáris se recusa a ajudar Tamir e Shamir. Kassaia pede para Matias fazer algumas anotações. Nebuzaradã chega e estranha a presença do hebreu no quarto da princesa. Nitócris procura Sammu-Ramat e pergunta desde quando ela se deita com Nebuzaradã. Asher conversa com Lior. Em conversa com Ravina e Zadoque, Zac assume seu sentimento por Joana. Fassur chega. Nebuzaradã ameaça Matias e finge uma crise de ciúmes. Nitócris avisa à Sammu sobre seu desejo pelo poder. Zac discute com Fassur. Asher e Lior tentam se livrar dos morcegos na mina de cobre. Ebede-Meleque se abre com Joana. Arioque dá o recado a Hurzabum e flerta com Shag-Shag. Joaquim fala sobre seu amor por Edissa. Aspenaz avisa que Sargão está de partida. Zabaia desrespeita Shag-Shag e Arioque o ameaça. Nabucodonosor se despede de Sargão. Hurzabum toca flauta para Amitis. Neusta pede conselhos a Daniel. Chaim estranha o comportamento ousado e carinhoso de Elga. Aspenaz avisa ao rei sobre o encontro da rinha com o músico. Sammu-Ramat encontra Beroso e faz perguntas sobre Nitócris. Dalila costura para a princesa no palácio. Hurzabum fica tenso ao ver o rei se aproximar. Zac e Absalom vão até a casa de Ravina. Na mina de cobre, Asher e Lior são surpreendidos com a chegada de alguns oficiais.





