Confira a semana de Malhação (24 a 29/4)

Segunda-feira



Bárbara sofre com a notícia de que não é filha biológica de Ricardo. Rômulo e Vanderson trocam ofensas. Nanda apoia Sula e pede que a moça cuide bem de Rômulo. Juliana afirma a Joana que fará a doação de órgão para Ricardo. Joana e Krica acompanham Sula à delegacia para denunciar a agressão de Vanderson. Caio revela a Bárbara que Virgínia teve um relacionamento fora do casamento com Ricardo. Cléo diz a Irene que os filhos não gostam dela. Começa a luta de Vanderson e Rômulo. Ricardo implora que Tânia afaste Manuela de Caio.



Terça-feira



Ricardo afirma a Tânia que Caio tentou envenená-lo, mas acaba passando mal e é socorrido pelos médicos. Rômulo sente falta de Sula e percebe Nanda na plateia. Lucas anuncia que terminou o namoro com Luiza e beija Martinha. Sula se incomoda ao ver Nanda torcendo por Rômulo. Bárbara não acredita que Caio tenha atentado contra Ricardo. Rômulo vence Vanderson, que deixa o ringue escoltado por policiais. Tânia perde o controle e acusa Caio de assassino. Nanda se declara para Rômulo e Sula surpreende os dois. Caio ameaça Tânia.



Quarta-feira



Tânia enfrenta Caio e exige saber o paradeiro de Manuela. Rômulo afirma a Nanda que não deixará Sula. Rômulo confessa a Sula que beijou Nanda, e lhe pede perdão. Tânia revela a Caio que Joana registrou a conversa dos dois pelo celular. Bárbara pede a Caio o endereço da colônia de férias em que está Manuela. Joana anuncia que a Forma patrocinará Rômulo. Gabriel e Giovane ouvem quando Irene diz que Cléo está morrendo. Ricardo e Bárbara conversam, emocionados. Ricardo pede que Bárbara encontre Manuela. Vanderson e seus comparsas ameaçam Rômulo.



Quinta-feira



Capítulo não divulgado



Sexta-feira



Capítulo não divulgado





