Confira a semana de Novo Mundo (24 a 29/4)

Segunda-feira



Pedro consegue desarmar Dulcina e Avilez pede segredo sobre o incidente. Joaquim tem uma ideia para tentar conter a revolta dos índios contra Dom Pedro. Diara teme por seu futuro. Chalaça alerta Pedro sobre a situação de São Paulo. Thomas surpreende Anna ao dizer que trará os pertences de seu pai para o Brasil. Elvira reconhece Diara entre as pessoas escravizadas e procura Wolfgang. Avilez manda Dulcina de volta para a Europa. Leopoldina desabafa com Anna. Domitila confronta Felício. Dom Pedro convoca uma reunião com os Ministros. Wolfgang tenta resgatar Diara. Peter revela a Cecília o motivo do ataque a Libério. Jacira consegue se juntar aos índios guerreiros. Chalaça afirma a Dom Pedro que o Brasil está falido.



Terça-feira



Pedro tem um ataque de fúria e Chalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Diara explica a Wolfgang por que se vendeu a Sebastião. Dom Pedro afirma a Chalaça que abrirá mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Leopoldina avisa a Patrício para preparar uma lista de demissões do palácio. Dalva e Lurdes se desesperam com a notícia. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção repreende Cecília. Elvira reza para se reaproximar de Joaquim e Quinzinho. Felício ataca Domitila. Os índios ocupam as ruas da cidade.



Quarta-feira



Joaquim convence Dom Pedro a se aproximar dos índios. Patrício ameaça demitir Lurdes. Piatã se emociona ao ver os índios e reconhece Joaquim. Pedro fica encantado com as nações indígenas e pede para se reunir com seus líderes. Leopoldina se disfarça para ver os índios de perto. Pedro conversa com Ubirajara e promete tentar um acordo de paz para todos. Anna apresenta Piatã a Tibiriçá, que afirma que o rapaz possui o dom da cura. Elvira reencontra Quinzinho e Joaquim. Anna oferece seu broche a Quinzinho. Piatã se irrita com Jacira. Licurgo e Germana levam duas índias até a taberna. Thomas, Avilez e Sebastião comemoram o fracasso da negociação de Pedro com os fazendeiros. Pedro oferece as terras de sua família para as nações indígenas.



Quinta-feira



Ubirajara e as nações indígenas comemoram suas novas terras e saúdam Joaquim. Leopoldina se emociona com a atitude de Pedro. Jacira questiona Anna sobre seu amor por Joaquim. Germana e Licurgo se divertem com a bebida alucinógena das índias. Jacira salva Piatã de um ataque de homens brancos. Cecília questiona Sebastião sobre o atentado contra Libério. Peter sofre com o estado de Libério. Piatã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Tibiriçá reconhece a música cantada por Piatã, mas mantém silêncio. Ubirajara aceita abrigar Piatã e encarrega Jacira de ensinar seus costumes ao rapaz. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Piatã se despede de Anna. Joaquim dá adeus aos Tucaré. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro.



Sexta-feira



Pedro aceita empregar Joaquim. Anna estranha quando Thomas fala sobre seu pai como se o conhecesse. Leopoldina impede que Patrício demita Lurdes e Dalva. Ubirajara se irrita com o comportamento de Piatã. Licurgo e Germana contam a Elvira seus planos de negociar pessoas escravizadas. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Patrício afirma que é inimigo de Dalva. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Thomas pede a ajuda de Anna para se aproximar de Pedro. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa.



Sábado





Thomas disfarça a presença de Jacinto para Anna e exige que o homem se mantenha longe de Joaquim. Leopoldina decide dormir em quarto separado de Pedro. Os Tucaré chegam às suas novas terras. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício, que garante que Domitila acabará com sua vida. Peter demonstra interesse pelo caso de Amália e Cecília se anima. Joaquim se muda com Elvira e Quinzinho. Chalaça desconfia das intenções de Domitila. Com a ajuda de Anna, Leopoldina organiza uma festa beneficente. Pedro sofre com a rejeição de Leopoldina. Anna pede que Joaquim se afaste dela. Anna descobre que Dom Pedro censurou partes de seu livro.





