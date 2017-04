Você está: Novelas

Confira a semana de Rock Story (24 a 29/4)

Segunda-feira



Gui exige que Diana se afaste dele. Vanessa revela a Gui que Diana se aproveitou de sua embriaguez para inventar que aconteceu algo entre eles durante a turnê. Diana despreza Vanessa. Usando sua gravidez, Marisa consegue dinheiro de Haroldo. Gordo comenta com Eva sobre sua preocupação com Diana. Edith conversa com Vanessa sobre os sentimentos da filha por Diana. Léo debocha de Gordo. Diana diz a Gordo que não quer mais morar com ele. Néia flagra Betão assediando Yasmin. Néia conta a Yasmin que Betão foi seu cúmplice no roubo do CD de Gui na gravadora.



Terça-feira



Néia implora a Zac para não contar a Gui que ela roubou o CD do roqueiro. Yasmin tenta convencer Zac a não entregar a mãe. Néia conta a Ramon sobre o roubo do CD de Gui. Edith conversa com Nelson sobre Diana. Gordo avisa a Miro e Nina que Diana o convenceu a aceitar a dupla de volta na gravadora. Ramon e Néia deixam o HD com as músicas de Gui em frente à gravadora, sem serem vistos. Ramon conta a Néia o motivo pelo qual está nas mãos de Lázaro. Marisa pergunta a Romildo e William sobre o caderno que Alex deixou em sua casa. Gordo decide lançar o CD de Gui. Zac conta para Gui que foi Néia quem roubou seu CD. Néia fica em pânico quando Gui aparece em sua casa.



Quarta-feira



Gui faz um acordo com Néia. Néia inventa uma desculpa para Léo, que fica espantado ao ver a mãe abraçando Gui. Amanda avisa que fez um teste para trabalhar em um grupo de axé e Nelson não gosta. Zac garante a Gui que não contou a ninguém sobre a surpresa que o pai está aprontando para o show na Som Discos. Gordo aconselha Diana a não ir ao show. Diana provoca Júlia. Gui pede Júlia em casamento durante a apresentação.



Quinta-feira



Diana fica enfurecida com o pedido de casamento de Gui para Júlia. Zac e Manu conversam sobre Yasmin e Léo, criticando a forma como os irmãos foram educados. Diana diz a Lázaro que não vê sentido em sua vida sem Gui. Diana diz a Gordo que perdeu a confiança nele. Alex avisa a William e Romildo que seu caderno não pode ficar com Marisa. Gordo contrata Bianca. Romildo esconde o caderno no banheiro de Marisa. Tom conta a Zac que Tiago estava conversando com Yasmin. Lázaro manda Ramon seguir Diana. Diana é abordada por dois homens e Lázaro aparece para salvá-la.



Sexta-feira



Lázaro consegue afastar os dois homens que estavam assediando Diana. Yasmin não aceita as explicações de Zac. Amanda rouba dinheiro de Luizão. Edith encontra o bilhete de despedida de Amanda. Glenda descobre que Amanda roubou dinheiro de Luizão. Nanda aparece na gravadora. Diana deixa Chiara sozinha em casa. Gui confirma para Zac que a pensão de Mariane foi depositada mensalmente. Zac fica chateado quando Gui faz insinuações sobre Mariane. Nanda é levada para uma clínica psiquiátrica.



Sábado



Edith resolve dançar no Rebola Embola com Glenda. Léo sugere que ele e Manu façam um show em Mesquita. Manu afirma a Lázaro que não deixará Léo ficar com Stefany. Marisa preocupa Romildo e William ao garantir que descobrirá o segredo do caderno de Alex. Zac diz a Gui que emprestará o apartamento da mãe para Jaílson morar com os irmãos. Yasmin garante a Néia e Léo que é apenas amiga de Tiago. Diana vai para um SPA e deixa Chiara na gravadora. Zac fica arrasado ao saber que a mãe esteve no Rio de Janeiro e não o procurou.





