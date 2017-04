Confira a semana de A força do querer (24 a 29/4)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus problemas familiares. Bibi deixa a palestra de Caio. Ivana tenta explicar para Simone sua relação com Cláudio. Zu garante a Ruy que ele e Ritinha estão gostando um do outro e se preocupa com Cibele. Eurico manda Nonato seguir Silvana. Bibi avisa ao marido que ele pode voltar para a faculdade. Caio se incomoda com os elogios que Junqueira faz a Rubinho. Irene convida Eugênio para conhecer seu apartamento. Dantas descobre para quem Ruy comprou a passagem de avião de Belém para o Rio de Janeiro. Caio se incomoda com o romantismo de Rubinho e Bibi. Dantas questiona Ruy sobre Ritinha.



Terça-feira



Dantas dá um ultimato em Ruy. Caio finge um mal-estar para não assistir à queima de fogos para Bibi e é rude com Leila. Silvana quase bate no ônibus que Zeca dirige e os dois discutem. Aurora pede desculpas a Caio pelas grosserias da filha. Ivana não consegue ficar de biquíni na praia. Joyce ajuda Ruy com a prova do terno para o casamento. Amaro se preocupa ao saber que Cibele foi para sua casa de praia. Silvana pede para Nonato não contar para Eurico o que aconteceu com ela. Simone marca uma sessão de terapia para Ivana. Cibele encontra Ritinha.



Quarta-feira



Ritinha conta para Cibele sobre seu envolvimento com Ruy. Dantas confessa a Shirley que precisa que o casamento da filha aconteça. Dita surpreende Silvana jogando pelo computador. Ruy sofre um acidente. Eurico exige que Nonato dê o relatório sobre os passos de Silvana. Zeca se intimida com a proximidade com Jeiza. Joyce se desespera ao saber do acidente de Ruy. Eugênio escolhe flores para Irene. Rubinho avisa a Bibi que foi aceito na faculdade novamente. Simone e Ivana tentam encontrar o hospital para onde Ruy foi levado. Cibele vai embora e exige que Ritinha vá com ela.



Quinta-feira



Eugênio não dá atenção para a ligação de Joyce. Caio é convidado para dar nova palestra na faculdade. Ruy chega em casa com Amaro e alguns enfermeiros. Caio vê Eugênio no salão de beleza e faz elogios para o primo. Dantas avisa a Cibele do acidente de Ruy. Edinalva convence Nazaré a colocar o almoço de um amigo em sua conta. Cibele chega à casa de Joyce com Ritinha e termina seu compromisso com Ruy. Heleninha se emociona com o marido de Bibi. Rubinho encontra Yuri na rua e reage ao receber um telefonema misterioso. Jeiza e Zeca se beijam. Eugenio fica impressionado com Irene. Eurico flagra Silvana jogando no computador. Joyce leva Ritinha para a casa de Heleninha. Zeca rasga o documento de registro do seu casamento.



Sexta-feira



Abel fica furioso com Zeca. Silvana inventa uma desculpa para Eurico e envolve Simone em seu problema. Dedé fica encantado com Ritinha. Rubinho faz uma surpresa para Bibi e Aurora fica tensa. Ruy fala para Amaro que contará para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Jeiza acha graça do jeito como Zeca fala com ela. Caio vê Eugênio deixar o apartamento de Irene. Bibi se incomoda quando Rubinho chega à gafieira e uma mulher o aborda. Eugênio repreende Ruy. Ritinha conta para Bibi que está grávida. Aurora questiona Caio sobre o empréstimo que Rubinho conseguiu. Ruy procura Cibele.



Sábado



Ruy não consegue contar para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Ritinha acredita que ficará com Ruy na casa da família dele. Caio questiona Eugênio sobre seu envolvimento com Irene. Ivana obriga Ruy a resolver o problema de Ritinha. Abel pede para Cândida conseguir o telefone da advogada do filho. Zeca conta para Jeiza sobre a profecia que o índio lhe fez. Aurora avisa a Bibi que o proprietário venderá a casa onde ela está morando. Eugênio chega à casa de Heleninha. Joyce avisa que Ritinha voltará para Belém e ela foge. Bibi revela para a família de Ruy sobre a gravidez de Ritinha.





