Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Os dias eram assim (24 a 29/4)

Vcfaz - 23 Abr 2017 - 16:14







Segunda-feira



Arnaldo se desentende com Renato e Alice pede para ele ir embora. Vitor afirma a Cora que Alice voltará para ele. Gustavo pensa em como fazer para que a morte de Túlio não seja esquecida. Renato não consegue falar com Alice e se irrita. Vitor desconta sua raiva no bordel com Sara. Vera critica Alice por ter ficado contra Renato. Arnaldo ameaça expulsar Alice de casa e culpa Kiki pelo mau comportamento da filha. Renato e Alice pensam um no outro. Gustavo denuncia a morte de Túlio em uma pichação e Amaral fica furioso. Vera impede que Alice fale com Renato e Maria a repreende. Arnaldo e Vitor exigem que Toni destitua o padrinho de Esperança. Nanda finge passar mal para Alice ir sozinha à casa de seu tio. Cátia fala com Renato sobre a viagem de Gustavo. Alice e Renato se encontram.



Terça-feira



Renato leva Alice para sua casa. Arnaldo pede para Amaral levá-lo à casa de Renato. Renato e Alice se amam. Vera não gosta de ver a namorada do filho em sua casa. Vitor pensa em como afastar o rival de Alice. Renato conta o plano de fuga de Gustavo na frente de Alice e Vera se incomoda. Amaral diz a Arnaldo que prenderá Renato e sua família. Alice dá o endereço de Cátia para Renato e volta para casa. Cátia leva Renato para ver Gustavo. Vitor tem uma ideia contra o rival e comenta com Arnaldo. Vera se preocupa com a viagem de Gustavo. Alice garante a Vitor que irá namorar Renato e o vilão tem um ataque de fúria. Maria liga para Alice à procura de Renato e Arnaldo ouve a conversa dos dois. Vitor segue Renato e descobre o esconderijo de Gustavo.



Quinta-feira



Renato entrega dinheiro e roupas a Gustavo. Alice vê um homem fotografar Nanda. Vitor continua a seguir Renato. Alice e Nanda encontram Monique com Esperança na praia. Vitor descobre que Renato está preparando a fuga de Gustavo e arma uma estratégia com Arnaldo e Amaral para prender os dois. Monique aconselha Alice a procurar um médico. Cora garante que ajudará Vitor. Amaral vê Vera chegar ao esconderijo de Gustavo. Cátia avisa a Renato o dia da viagem de Gustavo e marca um encontro no esconderijo para se despedirem. Vitor afirma a Arnaldo que o médico e o irmão serão presos. Vera tem um mau pressentimento quando Renato sai de casa para encontrar Gustavo. Vitor segue Alice e a vê com Renato. Cátia pega a arma de Josias para levar a Gustavo. Alice vai com Renato encontrar Gustavo. Amaral decide invadir o esconderijo.



Sexta-feira



Vitor impede Amaral de invadir o esconderijo. Cátia explica a Gustavo o esquema da fuga e entrega a arma ao rapaz. Maria e Leon se beijam. Alice pede para passar a noite com Renato. Josias se enfurece ao saber que Cátia pegou sua arma e Natália fica aflita. Monique exige que Toni a ajude com Esperança. Vitor agride Amaral e é obrigado a voltar para casa. Alice e Renato fazem um casamento simbólico. Vitor tem uma alucinação. Uma foto de Alice é divulgada na capa do jornal. Cora tenta acalmar Vitor. Vitor conta para Arnaldo que Renato levou Alice para o esconderijo de Gustavo. Maria e Leon decidem fingir que o encontro entre eles não aconteceu. Alice e Cátia deixam o esconderijo. Gustavo diz a Renato o nome da pessoa que ele encontrará no Chile. Amaral e seus capangas invadem a casa e implantam provas contra o médico e o irmão. Alice se surpreende ao encontrar a polícia em sua casa.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).