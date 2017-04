Você está: Notícias

Globo News muda programação e presta homenagem a Jerry Adriani

Hoje, 18:24







O canal de televisão por assinatura Globo News realizou uma mudança em sua grade de programação deste domingo, dia 23 de abril, para prestar uma homenagem ao cantor Jerry Adriani . A partir das 21h05, o canal reexibe a edição do programa " Arquivo N " com o cantor.



Jerry Adriani morreu aos 70 anos na tarde deste domingo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cantor estava se tratando de um câncer.



O cantor era considerado um dos grandes nomes do rock brasileiro das décadas de 60 e 70.





