Domingo Show exibe matéria sobre Emílio Santiago e conquista a vice-liderança

O Domingo Show exibido neste último domingo, dia 23 de abril, alcançou 13 pontos de pico no Rio de Janeiro, durante a exibição da reportagem sobre a briga da herança no cantor Emílio Santiago , que foi ao ar das 14h14 às 15h29.



A média neste horário foi de 11 pontos e share de 19%. Em seu horário completo, o dominical marcou 9 pontos de média contra 7 pontos de média da emissora terceira colocada. Os dados são consolidados do Kantar IBOPE.





Já em São Paulo, a média foi de 8 pontos durante a Reportagem de Domingo que falou sobre o cantor Emílio Santiago. Na faixa das 14h14 às 15h29, marcou também pico de 9 pontos e share de 14%. A terceira colocada marcou 6 pontos de média na faixa do quadro Reportagem de Domingo.



No horário completo da atração da Record , das 10h59 às 15h29, também consolidou o segundo lugar isolado com média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 13%.





