Viva comemora os 25 anos de estreia do Casseta & Planeta, Urgente!

No dia 28 de abril, a estreia de um dos humorísticos mais icônicos da televisão brasileira completa 25 anos: o " Casseta & Planeta, Urgente! ". Na noite desta sexta, na faixa das 21h30, o canal VIVA vai recordar a primeira edição do programa, que permaneceu em exibição na Globo de 1992 a 2010.



Integrado por Beto Silva, Bussunda, Claudio Manoel, Hélio de La Peña, Hubert, Marcelo Madureira e Reinaldo, o grupo chegou à TV com esquetes de teor político e sátiras de outras atrações da emissora. O programa tinha como lema: " Jornalismo mentira, humorismo verdade ".



Entre os destaques da edição de estreia, a entrevista de Bussunda com Ayrton Senna, nos bastidores de uma corrida de Fórmula 1. O caso de assédio sexual envolvendo o ex-pugilista Mike Tyson também vira piada entre os humoristas.





