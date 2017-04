Você está: Notícias

Dança

Xuxa e Sérgio Marone preparam dança especial para esta segunda

Vcfaz - Ontem, 15:58







Nesta segunda-feira, dia 24 de abril, as estrelas do Dancing Brasil encaram mais uma noite de apresentações ao vivo no palco. O tema é livre e quem receber menos votos do público já é eliminado da competição. Dalton Rangel e o sertanejo Guilherme já deixaram a disputa. Hoje à noite, Xuxa anuncia a terceira eliminação da temporada.



A dança coletiva da abertura do programa será uma valsa com todos os bailarinos. Xuxa entrará no final da apresentação e dançará alguns passos de valsa com Sérgio Marone.



O programa também conta qual o estado de saúde da atriz Juliana Silveira , que na semana passada não se apresentou por causa de uma luxação no pé. Será que ela continuará na competição? Todos os detalhes serão revelados na atração desta segunda-feira, ao vivo.



O Dancing Brasil vai ao ar às segundas-feiras, ao vivo, logo após o Jornal da Record





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).