Você está: Notícias

Séries

Fox Premium 1 estreia a minissérie "Neruda" com Gael García Bernal

Vcfaz - Ontem, 16:03







O canal de televisão por assinatura Fox Premium 1 estreia no dia 12 de maio, a partir das 22h, a minissérie " Neruda ", dirigida pelo cineasta chileno Pablo Larraín (“JACKIE”) e protagonizada por Luis Gnecco, Gael García Bernal e Mercedes Morán. Todos os episódios desta produção estarão disponíveis no acesso Premium do App da Fox no mesmo dia.



Ambientada em 1948 no Chile, durante a Guerra Fria, após acusação do Governo de trair o Partido Comunista e desaforado pelo presidente González Videla (Alfredo Castro), o senador Pablo Neruda (Gnecco) é perseguido pelo prefeito da Polícia de Investigações, Óscar Peluchonneau (García Bernal), para ser preso.



Neruda tenta fugir do país com sua esposa, a pintora Delia del Carril (Morán), mas, são forçados a seguir pelo lado clandestino. Inspirado nos eventos dramáticos de sua nova vida como fugitivo, Neruda escreve seu épico Canto General. Enquanto isso, na Europa, a lenda do poeta perseguido pela polícia cresce e os artistas, liderados por Pablo Picasso (Emilio Gutiérrez Cava), clamam por sua liberdade.



Sem dúvida, Neruda vê a luta com seu inimigo Peluchonneau como uma oportunidade para reinventar-se. Ele joga com seu perseguidor, deixando pistas para que a perseguição seja perigosa e íntima. Nesta história do poeta perseguido e seu implacável adversário, Neruda vê a possibilidade de converter-se em um símbolo de liberdade e uma lenda literária.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).