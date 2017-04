Você está: Notícias

Eurochannel estreia o telefilme francês "A Lei de Christophe"

O canal Eurochannel apresenta uma história nova e emocionante de um novo advogado que não deterá diante de nada para garantir que se faça justiça em todos os seus casos. Depois de Josiane Balasko, Gérard Jugnot e, mais recentemente, Daniel Prévost, é Richard Anconina que assume o papel do advogado.



O filme Lei de Christophe continua o sucesso dos seus anteriores como um dos empreendimentos de televisão mais elogiados realizados na França nos últimos anos. Nesta produção, Christophe é o advogado responsável pela defesa de Katya, uma jovem executiva de uma empresa de papel acusada de assassinar o diretor de uma empresa rival. Agora, cabe à justiça decidir se ela é ou não inocente.



Mantendo o padrão do elenco no qual um ícone da atuação francesa interpreta o papel principal, A Lei de Christophe apresenta Richard Anconina , um vencedor do Prêmio César em 1983 por Tchao pantin. Enriquecendo o elenco e no papel principal feminino está Noemie Merlant, que também participou de Mães Jovens Nos Anos 70, anteriormente transmitido pelo Eurochannel.



O telefilme francês " A lei de Christophe " estreia no Eurochannel no dia 18 de maio, a partir das 21h.





