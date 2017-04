Você está: Notícias

TV Brasil exibe o premiado documentário "Uma Longa Viagem"

A TV Brasil exibe o premiado longa nacional “ Uma Longa Viagem ” na sessão Cine Nacional desta quarta (26), dia 26 de abril, às 23h. Com direção da cineasta Lucia Murat e protagonizado pelo ator Caio Blat , a película conquistou reconhecimento em diversos festivais.



O documentário foi o vencedor do Festival de Gramado nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção de Arte e Melhor Ator (Caio Blat) e levou o Prêmio do Juri Popular. Além dos Kikitos, a produção também ganhou o prêmio de Melhor Documentário no Festival de Málaga (Espanha) e o prêmio da Crítica de Melhor Documentário no Festival de Paulinia .



“ Uma Longa Viagem ” conta a história de três irmãos durante a ditadura no Brasil. Em 1969, a família envia o menino mais novo para fora do Brasil a fim de evitar seu engajamento na luta armada, como fez a irmã, Lucia. Heitor viaja pelo mundo ao longo de nove anos e, durante esse tempo, envia cartas à família.





