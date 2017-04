Esporte Interativo vai transmitir o Thunder Fight

Você está: Notícias

O Esporte Interativo adquiriu os direitos do Thunder Fight , uma competição que nasceu em 2014 e já é considerada uma das principais de MMA do Brasil. Os direitos até são válidos até 2024, com exclusividade para todas as mídias, incluindo TV aberta, TV por assinatura e mídias digitais.



A expectativa é que sejam exibidos pelo menos cinco eventos por ano, envolvendo atletas do Brasil inteiro, entre nomes consagrados e revelações. O Thunder Fight se junta a outros eventos relevantes da Faixa Nocaute do Esporte Interativo, como Imortal FC, Smash Fight, WOCS e Aspera FC.



“ O MMA é um dos esportes que mais cresceram nos últimos anos e estamos muito empolgados em investir cada vez mais nessa modalidade, que uma das paixões dos brasileiros. Atualmente, o Esporte Interativo é o canal de esportes que mais tem eventos de Lutas e essa aquisição é mais uma agrande atração para os nossos fãs ”, ressalta Fabio Medeiros, Diretor de Conteúdo.



O primeiro evento exibido pelo Esporte Interativo está previsto para o dia 27 de maio.





