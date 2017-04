Você está: Notícias

Lifetime estreia Pequenas Grandes Mulheres: Dallas

Uma das franquias de maior sucesso do canal Lifetime chega ao Texas, com a estreia de Pequenas Grandes Mulheres: Dallas , no dia 1º de maio, às 22h. Agora as aventuras dessas mulheres cativantes acontecem em Dallas, em meio a uma vida repleta de valores como o amor e amizade, mas com algumas muitas disputas entre elas.



Essas garotas são sempre o centro das atenções em qualquer lugar aonde chegam e, graças a sua imensa presença, dominam o ambiente de imediato, monopolizando os olhares das pessoas. Essas cativantes mulheres deixarão os telespectadores entrarem na intimidade de suas vidas para conhecer em detalhes cada uma de suas preocupações e interesses.



Elas imprimirão sua luz, ao testar a qualidade e a força que existem em sua amizade, o que poderia revelar as verdadeiras identidades de cada uma. Enquanto isso, tudo está em jogo, a estabilidade pessoal, as parcerias entre elas, o desejo de se destacar profissionalmente e sua força interior.



No episódio de estreia, Tudo é maior no Texas , as garotas irão comemorar o aniversário de Caylea, que completa 21 anos, mas quando o namorado de Tiffani decide chegar de surpresa, nem todas terão um "feliz aniversário". Enquanto isso, Emily e Bri debatem se o grupo deve permanecer junto ou se separar.





